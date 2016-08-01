Россия планирует накалять ситуацию на Донбассе, затем отступать, широкомасштабных операций не будет - Маломуж

Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж, передает "112 Украина".

По его словам, то, что боевики активизировались и проводят операции, указывает на то, что РФ выбрала модель для того, чтобы формировать систему напряжения и побудить и руководство Украины, и западных партнеров - Германию, Францию, США к выполнению Минских соглашений по их сценарию.

"Это, разумеется, без прекращения огня, согласие на подготовку выборов, а именно переговоры с боевиками, принятие изменений в Конституцию и принятие законов о выборах. У нас есть оперативная информация, Россия сейчас не планирует широкомасштабных операций, то есть наступательных, но такие провокационные методы будут. Накалять ситуацию будут поэтапно, затем снова отступать", - рассказал Маломуж.

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Он добавил, что уже готовятся кандидаты на "выборы" в местные органы власти от боевиков.

"Спекулируя этим форматом, они будут заставлять наших западных партнеров, чтобы они давили на Порошенко и парламент, чтобы они приняли соответствующие законы и в Донецкой, и в Луганской областях, есть четкая разведывательная информация, что готовятся уже кандидаты на выборы в местные органы власти от боевиков", - добавил он.