Россия планирует накалять ситуацию на Донбассе, затем отступать, широкомасштабных операций не будет - Маломуж
Россия пока не планирует широкомасштабных наступательных операций на Донбассе, однако провокации будут.
Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж, передает "112 Украина".
По его словам, то, что боевики активизировались и проводят операции, указывает на то, что РФ выбрала модель для того, чтобы формировать систему напряжения и побудить и руководство Украины, и западных партнеров - Германию, Францию, США к выполнению Минских соглашений по их сценарию.
"Это, разумеется, без прекращения огня, согласие на подготовку выборов, а именно переговоры с боевиками, принятие изменений в Конституцию и принятие законов о выборах. У нас есть оперативная информация, Россия сейчас не планирует широкомасштабных операций, то есть наступательных, но такие провокационные методы будут. Накалять ситуацию будут поэтапно, затем снова отступать", - рассказал Маломуж.
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Он добавил, что уже готовятся кандидаты на "выборы" в местные органы власти от боевиков.
"Спекулируя этим форматом, они будут заставлять наших западных партнеров, чтобы они давили на Порошенко и парламент, чтобы они приняли соответствующие законы и в Донецкой, и в Луганской областях, есть четкая разведывательная информация, что готовятся уже кандидаты на выборы в местные органы власти от боевиков", - добавил он.