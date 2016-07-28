Боевики за день 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе - штаб АТО
21:33, 28 июля 2016Война
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Контролируемые Россией боевики сегодня 13 раз нарушали режим тишины на востоке Украины.
Под гранатометний огонь попали украинские воины в Марьинке и Лебединском / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"В течение сегодняшних суток в районе проведения АТО российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - говорится в сообщении.
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В частности, на Донецком направлении боевики из 82 мм минометов и гранатометов различных систем обстреливали украинские опорные пункты из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под гранатометний огонь попали украинские воины в Марьинке и Лебединском.
На Луганщине с полуночи и в течение дня сохранялось относительное затишье.
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