Боевики за день 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение сегодняшних суток в районе проведения АТО российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - говорится в сообщении.

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В частности, на Донецком направлении боевики из 82 мм минометов и гранатометов различных систем обстреливали украинские опорные пункты из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под гранатометний огонь попали украинские воины в Марьинке и Лебединском.

На Луганщине с полуночи и в течение дня сохранялось относительное затишье.