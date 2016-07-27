​Журналист из РФ объяснил цели применения Россией нового вооружения на Донбассе

Об этом рассказал российский военный журналист Аркадий Бабченко, передает "Апостроф".

Он согласился с мнением, что Донбасс стал местом для проведения Россией испытаний новых вооружений.

"Вообще любая война используется для обкатки оружия. Россия может использовать войну на Донбассе и чтобы протестировать (оружие - ред.) в боевых условиях, и чтобы повысить эффективность боевых действий — то есть достичь двух целей сразу. Но в большей мере это применяется, скорее, в Сирии, чем на Донбассе", - отметил журналист.

Читайте такжеРоссийские оккупанты обстреливают украинских военных новейшими образцами вооружения - Турчинов

Бабченко также не исключил, что кроме тестов вооружения в военных условиях, Россия может преследовать и иную цель – коммерческую. Проще говоря, по мнению журналиста, Донбасс используется как некая рекламная площадка для современных образцов российского оружия. Ведь, по словам Бабченко, если оружие прошло обкатку в боевых условиях, это существенно влияет на его привлекательность для покупателей.

"Торговля оружием — довольно циничная штука. При этом тот фактор, что Россия будто бы не участвует в войне на Донбассе, не играет никакой роли", — отметил Бабченко.