Савченко рассказала о прямых переговорах с боевиками

Об этом она заявила в интервью Новой газете.

В частности, Савченко отметила, что боевики готовы к таким неофициальным переговорам.

Читайте такжеСавченко заявила, что никогда не встречалась с "серым кардиналом" украинской политики Медведчуком

"Готовы. Но им не дает Россия, а меня останавливает Украина. Но я думаю, что мы все равно встретимся", - сказала Савченко.

При этом на замечание журналиста о том, что переговоры можно вести на нейтральных территориях игнорируя распоряжение власти, нардеп сказала: "Мы так и делаем".

От подробных комментариев Савченко отказалась.

"Я вам должна сдать все пароли-явки? Даже не надейтесь. Сначала надо сделать, а результаты, если они будут, скажут за себя. А если заранее говорить — то ничего не получится".

Как сообщал УНИАН, ранее украинская летчица и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова вести переговоры об освобождении пленных украинских военнослужащих с главарями "ДНР" и "ЛНР", но не с политиками.