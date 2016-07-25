За сутки в зоне АТО погибли трое военных, еще трое ранены

Все бойцы погибли во время обстрелов / УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. «За минувшие сутки вследствие активных боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения», - отметил Лысенко.

Читайте такжеБоевики обстреляли Коминтерново, чтобы обвинить в этом украинских военных – штаб АТО

По его словам, все бойцы погибли во время обстрелов: двое – в Авдеевке, один - в Невельском.

Ранения военные получили: один – в Авдеевке, один – в Старогнатовке и еще один – в Невельском.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 58 раз открывали огонь по позициям подразделений сил АТО.