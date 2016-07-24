Штаб АТО зафиксировал 77 обстрелов за сутки, горячее всего - на Мариупольском направлении

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 6.00 24 июля.

В частности, 40 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 19 на Донецком и 18 на Луганском направлениях. На Мариупольском направлении неспокойно было в Марьинке, сообщили в штабе.

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"Здесь вражеские ДРГ дважды пытались захватить наши опорные пункты, но украинские воины дали достойный отпор диверсантам. Кроме этого, из 120 мм минометов российские оккупанты били по Чермалику, Гнутовому, Новогригоровке, Широкиному, Водяному и Старогнатовке. Также, по позициям Сил АТО в Приазовье враг применял 82-мм минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 8 выстрелов из танка российские войска провели рядом с Новогригорьевкой", - говорится в сообщении.

Под Авдеевкой на Донецком направлении противник применил 122-мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также, 30 снарядов из 122-мм самоходных артустановок враг выпустил по нашим укреплениям в Опытном, отметили в штабе.

Под огонь из 120 мм минометов трижды попали украинские бойцы в Новоселовке Второй, а под поселком Луганское оккупанты использовали БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В районе Новозвановки наши бойцы отбили три атаки ДРГ. Понеся потери, противник отступил. Кроме этого, здесь противник обстрелял наши укрепления из 122-мм самоходных установок, 120 и 82 мм минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. Артиллерию калибра 122 мм и 82 мм минометы враг задействовал под Новоолександровкой, а также вел огонь из танка в районе Попасной", - сообщили в пресс-центре.