Украина не контролирует 408 километров границы с Россией – ОБСЕ

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью УНИАН рассказал о специфике работы наблюдателей на границе Украины с Россией.

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"С наибольшими сложностями мы сталкиваемся в зоне безопасности, которая, по идее, должна быть безопасной зоной, вдоль линии соприкосновения и, главным образом, на данный момент, на территориях, неподконтрольных украинскому правительству… Это также включает в себя районы на границе между Украиной и Российской Федерацией, также не находящиеся под контролем правительства", - отметил Хуг.

По его словам, в данный момент правительство Украины не контролирует 408-километровый участок границы. И там наблюдатели СММ также испытывают большие трудности в доступе.

"Но это непостоянная ситуация. Бывают дни, когда у нас нет доступа, а бывает, что такой доступ у нас есть. Все очень непредсказуемо… Там мы видим, что на бывших официальных пунктах пропуска через государственную границу, которые сейчас не находятся под контролем правительства, на данный момент присутствует жесткий контроль со стороны так называемых "ДНР" и "ЛНР", - добавил представитель ОБСЕ.

"Учитывая, что нам не позволяют открывать передовые патрульные базы, например, в Антраците на юге Луганской области или в Амвросиевке в Донецкой области, наблюдатели должны преодолеть очень большое расстояние, прежде чем доберутся туда. Также, в процессе выдвижения на эти объекты, мы вынуждены проезжать множество блокпостов", - сказал Хуг.

Он пояснил, что к тому времени, когда наблюдатели наконец прибывают в необходимую точку, боевики уже знают, кого ждать: "Следовательно, все, что мы видим, – тщательно контролируется. Кроме того, мы там бываем только в дневное время суток".