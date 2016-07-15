СММ ОБСЕ зафиксировало бронетехнику и артиллерию в оккупированном Донецке - отчет
02:16, 15 июля 2016Война
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Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал наличие танков, ствольной и реактивной артиллерии на территории промышленного комплекса в оккупированном Донецке.
Автомобиль ОБСЕ на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) / УНИАН
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 14 июля, передает ZN.ua.
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Наблюдатели насчитали в городе три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" с орудиями калибра 122 миллиметра, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также 23 танка Т-72, 20 из которых, по оценке миссии, были непригодными к использованию.
Также на полигонах боевиков за пределами соответствующих линий отвода были зафиксированы семь танков Т-64, которые стояли вблизи поселка Мирное.
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