СММ ОБСЕ зафиксировало бронетехнику и артиллерию в оккупированном Донецке - отчет

02:16, 15 июля 2016
Война
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Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал наличие танков, ствольной и реактивной артиллерии на территории промышленного комплекса в оккупированном Донецке.

Автомобиль ОБСЕ на территории пункта пропуска

Об этом  говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 14 июля, передает ZN.ua.

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Наблюдатели насчитали в городе три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" с орудиями калибра 122 миллиметра, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также 23 танка Т-72, 20 из которых, по оценке миссии, были непригодными к использованию.

Также на полигонах боевиков за пределами соответствующих линий отвода были зафиксированы семь танков Т-64, которые стояли вблизи поселка Мирное.

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