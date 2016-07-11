СМИ рассказали о погибших в течение суток в зоне АТО военных

Один потерял жизнь во время обстрела вблизи Новгородского, говорится в сюжете ТСН.

В штабе АТО смерть военного подтверждают. Но фамилии погибшего не называют. Днем стало известно о еще двух павших воинах батальона "Айдар". Произошло это около 6:00 утра во время минирования территории. Саперы вместе с группой прикрытия выдвинулись на передний край и наткнулись на мину направленного действия.

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Погибших собратья выносили уже во время обстрела. Один из парней – Ярослав Комаров, боец с позывным "Комар". Родом из Киева, служил в саперном взводе.

Также погиб и Юрий Гуртяк – военный с позывным "Таец". Такой позывной получил, потому что был чемпионом мира по тайскому боксу. Сам родом из освобожденного Северодонецка. Еще летом 2014 года добровольно присоединился к рядам батальона. Служил в Крымском, Сокольниках, 29-м, знаменитых 31-м и 32-м блокпостах на Бахмутской трассе, в окрестностях Горловки и Марьинки.

Ранее в АП сообщили, что на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 украинский военный, 11 получили ранения и 2 - контузию.