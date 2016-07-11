Украинские военные рассказали, как взяли в плен российских диверсантов под Троицким

Об этом украинские военные рассказали на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, задержанные – командиры роты и взвода, а также снайпер.

"Продвижение очередной диверсионно-разведывательной группы врага вблизи с. Троицкого наши ребята заметили в полночь. Подпустив около 20-ти оккупантов на короткую дистанцию, они открыли прицельный огонь по противнику. Трое уже упомянутых преступников получили ранения. Остальные, покинув своих на поле боя, спешно отступили", - говорится в сообщении.

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Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.

"А вот наших военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в этом эпизоде антитеррористической операции, представили на награждение", - говорится в сообщении.

Ранее штаб сообщал, что во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников.