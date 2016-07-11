В бою под Троицким бойцы АТО захватили в плен российских наемников - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«Ночью 11 июля 2016 года в районе Троицкого вражеская диверсионно-разведывательная группа численностью до 23 человек пошла в наступление на позиции ВС Украины и вступила в бой с нашими военными. В результате профессиональных действий бойцов АТО основная группа ДРГ отступила, оставив троих своих раненых», - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что один из оставленных боевиков, уроженец Омска Натан Цакиров, от огнестрельного ранения умер.

Украинские военные медики эвакуировали пленных, оказали им первую медицинскую помощь и направили в медицинскую часть.