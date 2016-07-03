ВМС стали той силой, которая сломала планы агрессора по захвату южных областей Украины - Порошенко

Об этом говорится в поздравлении президента Петра Порошенко воинам и ветеранам Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником, размещенном на сайте главы государства.

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«Военным морякам совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса пришлось приложить значительные усилия для восстановления боевого потенциала флота после передислокации из Крыма и Севастополя. Вы стали той силой, которая сплотила ряды патриотов и сломала планы агрессора по дестабилизации и захвату южных областей нашего государства», - заявил президент.

Порошенко отметил, что фактически заново возрождаясь в условиях войны, украинские корабли и катера четко и слаженно выполняют задачи, направленные на защиту портов, побережья и морских коммуникаций Украины.

«Несокрушимый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм морских пехотинцев и флотского спецназа, проявленные во время обороны Донбасса, являются примером исключительной воинской доблести и чести», - отметил глава государства.

«В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь за благословенную украинскую землю. Вечная им слава! От имени украинского народа сердечно благодарю личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за верность воинской присяге, героизм, отвагу и самоотверженность», - добавил президент.

Также Порошенко пожелал военным морякам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и непоколебимой веры в победу.