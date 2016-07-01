В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 4 ранены
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военный погиб и 4 – получили ранения», - проинформировал он.
Читайте такжеНа донецком направлении боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО
В свою очередь, как рассказал на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, ситуация в зоне проведения АТО на сегодняшний день остается сложной.
«Ситуация в зоне проведения АТО на сегодняшний день остается сложной и характеризуется продолжением попыток вытеснения сил АТО с занятых ими позиций в районах Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого и так называемого Светлодарского выступа», - сказал Скибицкий.
Кроме того, по его словам, разведка фиксирует значительное количество нарушений российскими оккупационными войсками Минских договоренностей относительно отвода тяжелого вооружения и режима прекращения огня, а также активное ведение противником всех видов разведки, в том числе, с применением БПЛА и диверсионно -разведывательных групп.
Читайте такжеНа Светлодарской дуге артиллерия кадровых россиян по ошибке разгромила позиции "ополчения" (видео)
«Также продолжается накопление вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других средств, которые поставляются с территории РФ», - добавил представитель разведки.
Также, по его словам, оккупационные войска активно проводят мероприятия боевой подготовки подразделений и частей 1 АК и 2 АК в рамках летнего периода обучения.