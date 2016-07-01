В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 4 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военный погиб и 4 – получили ранения», - проинформировал он.

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В свою очередь, как рассказал на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, ситуация в зоне проведения АТО на сегодняшний день остается сложной.

«Ситуация в зоне проведения АТО на сегодняшний день остается сложной и характеризуется продолжением попыток вытеснения сил АТО с занятых ими позиций в районах Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого и так называемого Светлодарского выступа», - сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, разведка фиксирует значительное количество нарушений российскими оккупационными войсками Минских договоренностей относительно отвода тяжелого вооружения и режима прекращения огня, а также активное ведение противником всех видов разведки, в том числе, с применением БПЛА и диверсионно -разведывательных групп.

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«Также продолжается накопление вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других средств, которые поставляются с территории РФ», - добавил представитель разведки.

Также, по его словам, оккупационные войска активно проводят мероприятия боевой подготовки подразделений и частей 1 АК и 2 АК в рамках летнего периода обучения.