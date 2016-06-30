Миссия ОБСЕ заявляет о приближении позиций сторон возле линии разграничения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Представитель СММ сообщил, что в районе Светлодарска и Дебальцево наблюдатели привыкли слышать ночные обстрелы, но редко - в течение дня.

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"Вчерашний день, однако, очень отличался. Наши наблюдатели слышали звуки от взрывов в течение всего дня. В пределах всего двух часов между 16:00 и 18:00 они слышали более 160 взрывов. Наши команды в Дебальцево и даже дальше на восток в западном Луганске также провели день, слушая и фиксируя боевые действия. Мы не имели возможности самостоятельно проверить это, но также есть сообщения, что войска и вооружение продвинулись вперед", - отметил Хуг.

Как сообщал УНИАН, в миссии ОБСЕ заявляют об уменьшении уровня насилия на 50% на прошлой неделе и призывают отвести силы от линии разграничения.