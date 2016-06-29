"Республика без олигархов": Полиция констатирует рост преступности на оккупированной территории Донецкой области

Об этом написал начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сегодня на своей странице в Facebook.

"В "республике без олигархов" преступность растет. Убийства на той территории стали нормой жизни. Граждане, находящиеся в оккупации, обращаются в органы полиции на подконтрольной территории для расследования преступлений, жертвами которых они стали, проживая на оккупированной территории", - написал Аброськин.

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Так, по его информации, несколько дней назад, на оккупированной территории, в Макеевке, в собственной квартире была убита из огнестрельного оружия молодая женщина. Похищены документы на машину, квартиру, ценные вещи. Сам автомобиль Huyndai Getz также похищен. Девушка работала парикмахером в одном из салонов красоты города. 28 июня с заявлением о совершенном преступлении обратился, обнаруживший ее тело отец. Ведомости уголовного производства внесены полицией Донецкой области в ЕРДР.

Аброськин также сообщил: "За последние шесть месяцев полицией Донецкой области зарегистрированы 294 уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории. Наибольшее количество правонарушений совершено в Донецке - 162, Горловке - 37, Макеевке - 27, Енакиево - 8 и Ясиноватой - 6. По видам преступлений: 14 фактов убийств, из которых 4 - общеуголовной направленности (Горловка - 2, Донецк и Макеевка - по 1) и 10 фактов похищения граждан; 5 разбойных нападений (Донецк - 3 и Горловка - 2); 68 угонов машин, наибольшее количество которых совершены в Донецке - 37, Горловке - 7, Енакиево, Харцызске, Макеевке - по 2; 36 краж имущества граждан, наибольшее количество совершено на территории Донецка - 14 и Горловки - 7; 13 фактов мошенничеств".

Начальник полиции области отмечает, что "это только цифры по обратившимся. Неофициально количество совершенных преступлений на той территории в разы больше. Жителям на оккупированной территории в "органах власти молодой республики" в ответ на их обращения о совершении преступлений ответ дается простой: "А чего вы ждали? Терпите".