КамАЗ с российскими офицерами попал в ДТП на Донбассе, шестеро погибших
15:28, 27 июня 2016Война
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26 июня возле оккупированной Фащевки Луганской области в ДТП попал грузовик с боевиками "ЛНР".
В ДТП погибли шестеро российских офицеров / uk.wikipedia.org
Об этом во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Отмечается, что в КамАЗе находились боевики "седьмой отдельной мотострелковой бригады". Они ехали на полигон на учения.
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"В результате погибли шестеро российских офицеров, еще 15 оккупантов травмированы", - сообщил Лысенко.
Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
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