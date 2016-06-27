КамАЗ с российскими офицерами попал в ДТП на Донбассе, шестеро погибших

Об этом во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отмечается, что в КамАЗе находились боевики "седьмой отдельной мотострелковой бригады". Они ехали на полигон на учения.

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"В результате погибли шестеро российских офицеров, еще 15 оккупантов травмированы", - сообщил Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.