АП: За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один военный погиб, еще четверо получили ранения", - сказал он.

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Напомним, за сутки российские оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции сил АТО.