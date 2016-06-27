АП: За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо ранены

13:19, 27 июня 2016
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один военный погиб, еще четверо получили ранения", - сказал он.

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Напомним, за сутки российские оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции сил АТО.

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