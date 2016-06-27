АП: За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо ранены
13:19, 27 июня 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
За сутки погиб один украинский боец / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один военный погиб, еще четверо получили ранения", - сказал он.
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Напомним, за сутки российские оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции сил АТО.
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