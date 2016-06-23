ДТП с военным тягачом на Луганщине, в котором погиб человек: прокуратура возбудила дело

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня недалеко от Лисичанска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих ВС Украины. Военный автомобиль МАЗ въехал в блокпост, на котором несли службу бойцы полка ППС МВД "Миротворец". В результате аварии один человек погиб, четверо травмированы. Предварительная причина ДТП – техническая неисправность автомобиля. Дело расследует военная прокуратура", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло между Лисичанском и Северодонецком. По словам очевидцев ДТП, блокпост находится перед мостом со стороны Лисичанска.

Очевидцы отметили, что у трала, перевозившего танк, отказали тормоза на спуске на Пролетарском мосту, трал с танком въехал в блокпост.