Сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений
13:48, 22 июня 2016Война
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В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб / Пресс-центр штаба АТО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 28 случаев открытия огня со стороны боевиков: по 13 обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях и два – на Луганском.
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