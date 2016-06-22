Сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 28 случаев открытия огня со стороны боевиков: по 13 обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях и два – на Луганском.