Боевики с начала суток 15 раз обстреливали позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Красногоровки и Марьинки, а возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки - из автоматических гранатометов.

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«На Донецком направлении для обстрелов укреплений недалеко от Авдеевки и шахты Путиловская (Бутовка) враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, а в дальнейшем добавил и минометы калибра 82 мм. По нашим защитникам в районе Троицкого российские оккупанты вели огонь из минометов разных калибров, а по позициям сил АТО недалеко от Верхнеторецкого - из автоматических гранатометов», - говорится в сообщении.

При этом в Луганской области соблюдался режим тишины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым от призыва освобождаются близкие родственники лиц, которые погибли во время участия в антитеррористической операции.