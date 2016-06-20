Боевики обстреляли Красногоровку, ранены две женщины (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Украины в Донецкой области, террористы обстреляли населенный пункт ночью.

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«Около 02.50 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу Курахово доставлены две женщины с многочисленными осколочными ранениями головы, туловища и конечностей», - говорится в сообщении.

Местные жительницы 1940 и 1968 годов рождения, мать и дочь, пострадавшие в результате прямого попадания снаряда в многоэтажку по улице Суворова, сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.