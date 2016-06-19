Боевики накрыли позиции сил АТО под Красногоровкой огнем из танков и минометов – штаб

В течение минувших суток ситуация в районе АТО оставалась неспокойной. Всего зафиксировано 44 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, из них – по 19 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 на Луганском. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении горячо было вблизи Красногоровки, где нарушая Минские соглашения, террористы четыре раза накрывали наши укрепления из минометов калибра 82 и 120 мм и дважды из танков. Под минометным огнем оказались еще и опорные пункты вблизи Талаковки, Широкино и Лебединского, а позиции рядом Водяного и Марьинки попали под обстрел из пулеметов и гранатометов.

На Донецком направлении противник вел огонь по нашим подразделениям в районе Зайцевого, Новгородского и Авдеевки – из вооружения различных систем. Кроме того, опорные пункты вблизи Авдеевки, Невельского и шахты Путиловская (Бутовка) российские оккупанты обстреливали и из минометов разных калибров, а около полуночи неподалеку Невельского враг вел огонь из 122 мм САУ.

На Луганском направлении наших бойцов в районе Новозвановки оккупанты обстреливали из "зениток", а впоследствии приобщили еще и минометы. Неподалеку Попасной и Новоалександровки по позициям велся огонь из пулеметов и гранатометов различных систем.

"В отдельных случаях подразделения ВС Украины открывали огонь в ответ", - добавили в штабе.

Как известно, вчера на Донбассе террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.