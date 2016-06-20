Представитель Украины в контактной группе объяснил, почему Россия не сможет пробить "коридор" в Крым (видео)

Об этом в интервью Громадському заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

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"Говорят, Россия будет пробивать коридор на Крым. Уже не пробьет. Мы уже сделали столько и такого, что уже не пробьет, или положит там полмиллиона солдат", - заверил он.

Ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявлял, что российские войска готовятся к возобновлению активных наступательных действий на востоке Украины.

"Российские войска готовятся к возобновлению активных наступательных действий с целью выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, а также пробивания сухопутного коридора в Крым", - подчеркнул Коваль.