Штаб АТО зафиксировал уже 58 обстрелов за сутки, у Красногоровки украинские позиции обстреливались из танка

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Всего зафиксировано 58 обстрелов, из них 32 на Мариупольском, 24 на Донецком направлении и 3 на Луганском направлениях.

"Нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска 18 раз использовали минометы, трижды артиллерию и один раз танк. На Мариупольском направлении горячее всего было недалеко от Павлополя, где враг вел огонь из минометов, 122-мм самоходных артустановок, вел штурмовые действия, а в районе Красногоровки около 22:00 дважды по украинским укрепления пытался попасть танк", - говорится в сводке.

Читайте такжеУкраинский офицер рассказал о тактике боевиков "живой щит"

Позиции вблизи Марьинки, Тарамчука, Новотроицкого оказались под минометным огнем, а позиции возле Гнутово, Талаковки, Чермалыка и Широкино российские оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Из 122-миллиметровых самоходных артустановок незаконные вооруженные формирования выпустили 4 снаряда по селу Чермалык.

На Донецком направлении противник по опорным пунктам вблизи Невельского, Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого и Луганского вел огонь из минометов, а шахту "Путиловскую" ("Бутовка") обстреливал из тяжелых минометов и пушек калибра 152 мм.

Читайте такжеРаненые бойцы "Правого сектора" рассказали подробности жесткого обстрела шахты Бутовка (видео)

В районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска вели огонь по украинским укреплениям из пулеметов крупного калибра и автоматических гранатометов.

"На Луганщине враг прицельно бил около Трехизбенки и Нижнетеплого", - сказано также в сообщении.

Напомним, 13 июня было зафиксировано 40 обстрелов украинских позиций, 6 военных были ранены.