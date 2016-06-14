За сутки оккупанты 40 раз обстреливали позиции сил АТО, у "Бутовки" в ход пошла артиллерия крупного калибра - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Больше всего - 19 обстрелов - зафиксировано на Донецком направлении, 18 - на Мариупольском и 3 на Луганском", - говорится в сводке штаба по состоянию на 6:00 14 июня.

В частности, на Донецком направлении по позициям ВСУ враг вел огонь из минометов вблизи Ленинского, Новгородского, Опытного и Авдеевки.

Около полуночи для обстрелов укреплений в районе Каменки и шахты "Бутовка" противник использовал артиллерию крупного калибра, которая вела огонь с временно оккупированной территории восточнее Спартака и жилых кварталов Донецка.

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По укреплениям сил АТО около Луганского, Троицкого и Авдеевки российские наемники били из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении напряженной была обстановка вблизи Марьинки и Красногоровки, где в течение суток враг более 10 раз вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, БМП и минометов, а по позициям ВСУ в районе Талаковки, Павлополя и Славного - из гранатометов различных систем и БМП.

"На Луганском направлении около Новозвановки и Богуславского неприцельним огнем незаконные вооруженные формирования пытались спровоцировать наших бойцов на ответ", - сказано также в сообщении.