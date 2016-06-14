За сутки в результате боевых действий ранены 6 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За сутки вследствие боевых действий в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, шестеро ранены», - сказал он.

По словам спикера, украинские военные получили ранения во время вражеских обстрелов в районе Авдеевки и Марьинки.

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«Потери боевиков за сутки: четверо погибли и трое получили ранения. Все они из состава сразу трех подразделений так называемой «ДНР», которые действовали в составе диверсионно-разведывательных групп на Мариупольском направлении и совершали минометные обстрелы сил АТО в Авдеевской промзоне», - рассказал также Лысенко.

Напомним, по данным штаба АТО, российские войска в течение прошлых суток осуществили 40 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в частности в районе шахты "Бутовка" в ход пошла артиллерия крупного калибра.