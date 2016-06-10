Участники контактной группы в Минске 15 июня рассмотрят случаи нарушения прекращения огня

Об этом сообщает специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

«Участники согласились о необходимости полного и объективного расследования нарушений. Это будет обсуждено во время следующей встречи в Минске 15 июня, которая состоится с участием представителей СММ ОБСЕ и СЦКК», – говорится в заявлении Сайдика, обнародованном 10 июня по итогам видеоконференции представителей контактной группы.

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Напомним, ранее в пятницу пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что участники Трехсторонней контактной группы поручили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон расследовать все случаи нарушения прекращения огня.

Она отметила, что по взаимной договоренности, в связи с увеличением нарушений режима прекращения огня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с привлечением представителей ОРДЛО.

«По итогам поручили СЦКК совместно с СММ ОБСЕ расследовать все случаи и доложить на встрече в Минске 15 июня»,- написала пресс-секретарь Кучмы.

Также, по ее словам, участники Трехсторонней контактной группы пришли к согласию относительно необходимости немедленного прекращения огня».