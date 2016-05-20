СБУ в ходе спецоперации уничтожила одного и тяжело ранила трех диверсантов "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники спецслужбы получили оперативную информацию о том, что террористы систематически проникают между позициями украинских подразделений, используя особенности рельефа местности. Высокая активность ДРГ на этом участке объяснялась обучением в боевых условиях диверсантов-новичков, которые прошли спецподготовку на территории РФ. Заходя в тыл украинских позиций, диверсанты обстреливали бойцов ВСУ или пытались захватить их в плен", - говорится в сообщении.

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Для противодействия террористам, как отметили в пресс-центре, бойцов Вооруженных сил Украины тайно заменили на спецназовцев СБУ. Также, для выманивания боевиков, перед ними зажгли макет противотанкового комплекса Javelin.

"В результате в засаду попала диверсионная группа террористов в составе семи боевиков. По подтвержденным данным, во время боя один из диверсантов был убит, еще трое – тяжело ранены", - проинформировали в СБУ.