Задержанный боевик признался в совершении терактов против проукраинских активистов Доброполья (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины следователи СБУ задокументировали показания боевика, который признал свое участие в проведении диверсий на территории Доброполья.

По заданию российских кураторов он прибыл на подконтрольную украинским властям территорию и с территории, подконтрольной так называемой "ДНР", от них по телефону получал соответствующие инструкции.

Большинство террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств были направлены на запугивание и убийство местных проукраинских общественно-политических деятелей и активистов.

Читайте такжеНа Донетчине будут судить жителя Якутска, ставшего стрелком террористического батальона "Восток"

В мае-июле 2014 года диверсант прошел специальную подготовку на базе так называемого батальона "Восток" террористической организации "ДНР". При задержании сотрудники спецслужбы изъяли у него 9 килограмм пластида, детонаторы, гранатомет РПГ-26, гранаты Ф-1, автомат Калашникова, пистолет Макарова и патроны различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников террористическо-диверсионной группы.

Читайте такжеСБУ задержала "Джеки Чана", успевшего повоевать в нескольких подразделениях террористов "ДНР/ЛНР"