Задержанный боевик признался в совершении терактов против проукраинских активистов Доброполья (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины в декабре 2015 года задержали в Доброполье Донецкой области диверсанта, который признался в совершении ряда терактов против проукраинских активистов города по заказу боевиков из "ДНР".
Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины следователи СБУ задокументировали показания боевика, который признал свое участие в проведении диверсий на территории Доброполья.
По заданию российских кураторов он прибыл на подконтрольную украинским властям территорию и с территории, подконтрольной так называемой "ДНР", от них по телефону получал соответствующие инструкции.
Большинство террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств были направлены на запугивание и убийство местных проукраинских общественно-политических деятелей и активистов.
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В мае-июле 2014 года диверсант прошел специальную подготовку на базе так называемого батальона "Восток" террористической организации "ДНР". При задержании сотрудники спецслужбы изъяли у него 9 килограмм пластида, детонаторы, гранатомет РПГ-26, гранаты Ф-1, автомат Калашникова, пистолет Макарова и патроны различного калибра.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников террористическо-диверсионной группы.
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