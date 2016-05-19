Срыв поставок "Дозоров-Б" в ВСУ: Муженко заверил, что бронеавтомобили проходят конечные испытания

Об этом Муженко сообщил в интервью "Апострофу".

"Экспериментальная партия из 10 машин "Дозор-Б" передана в учебные центры для проведения конечных испытаний в максимально сложных условиях", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, данные меры необходимы для определения степени пригодности бронеавтомобилей для их принятия на вооружение.

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"Когда эти испытания завершатся, мы и примем окончательное решение", - отметил Виктор Муженко.

Ранее УНИАН сообщал, что поставка в Вооруженные силы Украины тактической боевой машины "Дозор-Б" вновь срывается. Это произошло потому, что в корпусах двух бронетранспортеров, в зоне расположения двигателя, были обнаружены трещины в броне.

Вскоре представители "Укроборонпрома" прокомментировали информацию о том, что поставка боевых машин "Дозор-Б" в ВСУ снова срывается из-за найденных в корпусах трещин.