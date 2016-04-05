Броня дала трещину: поставки украинской армии боевых машин "Дозор-Б" опять срываются - СМИ (фото)

Это произошло потому, что в корпусах двух бронетранспортеров, в зоне расположения двигателя, были обнаружены трещины в броне, передает "Апостроф".

Отмечается, что еще в декабре 2015 года "Дозор-Б" прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Первая партия из 10 машин должна была поступить в войска до конца марта 2016 года, однако теперь этого не произойдет. Это уже не первый случай, когда поставки "Дозоров" в войска срываются.

В начале февраля прошлого года прозвучало заявление пресс-службы Госконцерна (ГК) "Укроборонпром" о том, что в 2015 году 50 "Дозоров" будут поставлены в войска. Обещания не были выполнены. Затем в конце ноября 2015 года министр обороны Степан Полторак лично испытал "Дозор-Б", сообщив, что до конца того же года в армию поступят 10 бронеавтомобилей. Но к апрелю 2016 года в армию не поступило ни одной машины "Дозор-Б".

В конце прошлого года государственные испытания "Дозор-Б" завершились. Опытный образец машины "Дозор-Б", представленный для испытаний, был изготовлен Львовским бронетанковым заводом. Вместе с тем, 28 ноября 2015 года замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский сообщил в интервью, что государственные испытания выявили 49 недостатков. После этого было подписано совместное решение между Минобороны и "Укробонпромом" о принятии машины на вооружение после устранения выявленных проблем.

Однако уже 2 декабря 2015 года директор "Харьковского конструкторного бюро по машиностроению" Яков Мормило пообещал, что выявленные недостатки будут устранены до конца января 2016 года.

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В свою очередь 6 декабря 2015 года пресс-служба "Укроборонпрома" проинформировала о том, что "Дозор-Б" прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение ВСУ, а 15 декабря 2015 года — уже о том, что Минобороны заключило контракт с Львовским бронетанковым заводом на производство бронемашин "Дозор-Б" для ВСУ.

Изначально для изготовления доработанных машин отводился срок до конца января 2016 года, потом, правда, эту дату перенесли на 31 марта.

Однако, как стало известно "Апострофу", при проверке готовности этой партии обнаружились новые сюрпризы, во время испытаний не выявленные, а именно — в корпусах двух бронетранспортеров на днищах появились сквозные трещины длиной около 40-50 см в зоне расположения двигателя, при этом машины, на которых были обнаружены трещины, прошли чуть более 400 и 100 км.

По данным издания, Минобороны настаивает на создании комиссии для выявления причин возникновения трещин на корпусе бронемашины, с проведением анализа качества бронестали и проверки расчетов прочности и жесткости конструкций деталей всего корпуса. Ведь нужно точно знать, нет ли риска "растрескивания" всей установочной партии "Дозоров". Каким будет решение "Укроборонпрома", станет известно в ближайшее время.

Но уже совершенно очевидно, что изготовление и поставка в войска тактической боевой колесной машины "Дозор-Б" снова откладывается.

Справка. Бронеавтомобиль должен выдерживать попадание бронебойных пуль с расстояния в 30 м и обломков 150-мм осколочно-фугасного снаряда. "Дозор-Б" развивает максимальную скорость до 100 км/ч по шоссе и оснащен боевым модулем, включающим 12,7-мм пулемет с телевизионной и тепловизионной камерой, а также лазерный дальномер.