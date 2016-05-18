В разведке сообщили об "Ураганах" боевиков возле четырех населенных пунктов

Украинская сторона передала ОБСЕ данные о танках, САУ и "Ураганах" боевиков возле нескольких населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"Предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ и 220-мм РСЗО "Ураган" в районах Макеевки, Калинового, Озеряновки и Донецка", - говорится в сообщении.

Также в разведке добавили, что с территории РФ продолжают перебрасывать вооружение и военную технику: через Снежное в направлении Донецка – 12 единиц 152-мм САУ "Акация" на большегрузных прицепах; со стороны Новоазовска в направлении Донецк – пять мобильных автоматизированных комплексов РЭБ "Леер-2" на базе бронеавтомобилей "Тигр").

Как сообщалось, во время концерта "Океана Эльзы" в Мариуполе, на который пришли 30 тысяч зрителей, за несколько десятков километров боевики сбрасывали по позициям сил АТО зажигательные гранаты.