На Луганщине двое военных подорвались на растяжке
Вблизи села Молодежное Попаснянского района 10 мая двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, подорвавшись на растяжке.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
"Двое защитников Украины получили ранения, подорвавшись на растяжке. Военнослужащие были госпитализированы в больницу города Попасная. Они получили телесные повреждения средней тяжести", - сообщил руководитель Луганской ВЦА Юрий Гарбуз.
В тот же день примерно в 14 часов террористы со стороны села Веселая Гора (территория временно подконтрольная так называемой "ЛНР") осуществили обстрел из автоматического гранатомета АГС-17 позиции украинских военных вблизи города Счастье. В результате обстрела никто не пострадал.
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Как сообщал УНИАН, 10 мая около 17:00 в городе Счастье на территории Луганской ТЭС возле 15-го энергоблока от разрыва гранаты из подствольного гранатомета пострадали двое рабочих.