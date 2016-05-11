На Луганщине двое военных подорвались на растяжке

Об этом сегодня, 11 мая, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

"Двое защитников Украины получили ранения, подорвавшись на растяжке. Военнослужащие были госпитализированы в больницу города Попасная. Они получили телесные повреждения средней тяжести", - сообщил руководитель Луганской ВЦА Юрий Гарбуз.

В тот же день примерно в 14 часов террористы со стороны села Веселая Гора (территория временно подконтрольная так называемой "ЛНР") осуществили обстрел из автоматического гранатомета АГС-17 позиции украинских военных вблизи города Счастье. В результате обстрела никто не пострадал.

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Как сообщал УНИАН, 10 мая около 17:00 в городе Счастье на территории Луганской ТЭС возле 15-го энергоблока от разрыва гранаты из подствольного гранатомета пострадали двое рабочих.