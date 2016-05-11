В Луганской области двое рабочих электростанции подорвались на гранате

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 10 мая около 17:00 в городе Счастье на территории Луганской ТЭС около 15-го энергоблока от разрыва гранаты для подствольного гранатомета пострадали двое рабочих.

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«Обстоятельства трагического события выясняются. Известно только, что рабочие пострадали от гранаты для подствольного гранатомета, которая уже долгое время пролежала в почве непосредственно на предприятии. Сейчас двух энергетиков оперируют врачи Счастьенской городской больницы», - отметил руководитель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.

Ранее УНИАН сообщал, что утром 9 мая возле села Крымское в Луганской области во время патрулирования на растяжке, установленной террористами, подорвались военнослужащие вооруженных сил Украины.