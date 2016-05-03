Боевики разместили "Грады" и артиллерию под Первомайском и Озеряновкой - разведка
15:42, 03 мая 2016Война
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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что боевики разместили запрещенное Минскими договоренностями вооружение в Луганской области.
Боевики разместили артиллерию под Первомайском и Озеряновкой / facebook.com/theministryofdefence.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что разведка зафиксировала "...наличие танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм и систем залпового огня "Град" калибром 122 мм в районах Первомайска и Озеряновки".
В ведомстве отметили, что информация о запрещенном вооружении была передана наблюдателям ОБСЕ.
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