Боевики разместили "Грады" и артиллерию под Первомайском и Озеряновкой - разведка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что разведка зафиксировала "...наличие танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм и систем залпового огня "Град" калибром 122 мм в районах Первомайска и Озеряновки".

В ведомстве отметили, что информация о запрещенном вооружении была передана наблюдателям ОБСЕ.