На Киевщине прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии (фоторепортаж)

11:59, 28 апреля 2016
Война
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27 апреля на военном полигоне возле с. Старое в Киевской области прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Військові навчання Нацгвардії України на полігоні у Київській області / фото УНІАН

Военные НГУ среди прочего отработали стрельбы в лесополосе и танковые маневры, а также боевые действия с использованием другой бронетехники.

Бойцы Нацгвардии во время учений в Киевской области
Бойцы Нацгвардии во время учений в Киевской области /  © УНИАН
Военные НГУ среди прочего отработали стрельбы в лесополосе
Военные НГУ среди прочего отработали стрельбы в лесополосе /  © УНИАН
Учения прошли на военном полигоне около села Старое в Киевской области
Учения прошли на военном полигоне около села Старое в Киевской области /  © УНИАН
Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии во время учений
Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии во время учений /  © УНИАН
Также нацгвардейцы провели танковые маневры
Также нацгвардейцы провели танковые маневры /  © УНИАН
Танковые маневры во время учений НГУ в Киевской области
Танковые маневры во время учений НГУ в Киевской области /  © УНИАН
Учения бригады быстрого реагирования НГУ на военном полигоне в Киевской области
Учения бригады быстрого реагирования НГУ на военном полигоне в Киевской области /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

Как сообщал УНИАН, ранее военное телевидение Украины опубликовало эксклюзивную видеозапись подготовки десантников ВСУ во Львовской области под руководством иностранных инструкторов.

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