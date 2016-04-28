На Киевщине прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии (фоторепортаж)
11:59, 28 апреля 2016Война
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27 апреля на военном полигоне возле с. Старое в Киевской области прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Военные учения Нацгвардии Украины на полигоне в Киевской области / фото УНИАН
Военные НГУ среди прочего отработали стрельбы в лесополосе и танковые маневры, а также боевые действия с использованием другой бронетехники.
Как сообщал УНИАН, ранее военное телевидение Украины опубликовало эксклюзивную видеозапись подготовки десантников ВСУ во Львовской области под руководством иностранных инструкторов.
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