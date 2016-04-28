На Киевщине прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии (фоторепортаж)

Военные НГУ среди прочего отработали стрельбы в лесополосе и танковые маневры, а также боевые действия с использованием другой бронетехники.

Как сообщал УНИАН, ранее военное телевидение Украины опубликовало эксклюзивную видеозапись подготовки десантников ВСУ во Львовской области под руководством иностранных инструкторов.