В заложниках боевиков на Донбассе остаются 115 украинцев – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"На сегодняшний день, согласно информации СБУ, которой мы пользуемся в Минске, в заложниках на оккупированных территориях находится 115 украинцев. Это гражданские и военные. Еще 12 украинцев, и в их числе Надежда Савченко, содержатся в тюрьмах РФ", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Геращенко заявила, что Украина готова передать контролированным Россией боевикам 50 человек для обмена на 25 украинских заложников. При этом украинская сторона предлагала провести эту операцию до Пасхальных праздников.

Сегодня, 27 апреля, после заседания в Минске гуманитарной подгруппы Геращенко сообщила, что переговорщики от боевиков срывают переговоры об обмене заложниками.