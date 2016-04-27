Переговоры по заложникам сорваны: в Минске требуют амнистировать причастных к терактам - Геращенко
15:03, 27 апреля 2016Политика
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Представители "ДНР" и "ЛНР" на сегодняшней встрече подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске не ответили на предложение Киева об обмене пленными в формате "25 на 50".
Представители боевиков сорвали переговоры в Минске / фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"На группе в Минске - срыв переговоров по освобождению заложников со стороны ОРДЛО, которые так и не дали нам ответа на наши предложения, а сейчас требуют амнистировать причастных к терактам в Одессе и Харькове!", - написала Геращенко.
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Геращенко подтвердила, что Беларусь фактически запретила ей въезд с 25 мая.
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