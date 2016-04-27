Переговоры по заложникам сорваны: в Минске требуют амнистировать причастных к терактам - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На группе в Минске - срыв переговоров по освобождению заложников со стороны ОРДЛО, которые так и не дали нам ответа на наши предложения, а сейчас требуют амнистировать причастных к терактам в Одессе и Харькове!", - написала Геращенко.

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Геращенко подтвердила, что Беларусь фактически запретила ей въезд с 25 мая.