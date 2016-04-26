Тука назвал условие возобновления работы КПП в Станице Луганской

Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, вчера, 25 апреля, в 13:00 состоялась встреча с руководством ОБСЕ о возможности открытия контрольно-пропускного пункта на линии разграничения.

Читайте такжеТука: боевики обстреляли в Станице Луганской управление соцзащиты и пункт пропуска

"Договорились о следующем: Станица Луганская: ОБСЕ установит два наблюдательных пункта по обе стороны. В случае прекращения огня в течение 48 часов украинская сторона продолжит работу КПП. Золотое: по требованию террористов, ОБСЕ совершит обследования территории на наличие мин, после чего переговоры будут продолжены", - написал губернатор.