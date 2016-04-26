Тука назвал условие возобновления работы КПП в Станице Луганской
09:57, 26 апреля 2016Война
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Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет о возможности возобновления работы контрольно-пропускного пункта в пгт Станица Луганская.
Тука заявляет о возможности возобновления работы КПП в Станице Луганской / panoramio.com/user/4179762
Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.
По его данным, вчера, 25 апреля, в 13:00 состоялась встреча с руководством ОБСЕ о возможности открытия контрольно-пропускного пункта на линии разграничения.
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"Договорились о следующем: Станица Луганская: ОБСЕ установит два наблюдательных пункта по обе стороны. В случае прекращения огня в течение 48 часов украинская сторона продолжит работу КПП. Золотое: по требованию террористов, ОБСЕ совершит обследования территории на наличие мин, после чего переговоры будут продолжены", - написал губернатор.
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