Боевики обстреляли КПВВ в Станице Луганской – Тука

Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Гадость среди бела дня совершила обстрелы КПВВ в Станице Луганской. Прилетело пять гранат. Затем начал работать снайпер. В то время на КПВВ работали гражданские, которые пытались отремонтировать его после длительных обстрелов", - отметил он.

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Тука уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, строителей эвакуировали.

Напомним, на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 4 получили ранения.