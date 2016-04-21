Боевики обстреляли КПВВ в Станице Луганской – Тука
19:53, 21 апреля 2016Война
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Боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской.
Пострадавших в результате инцидента нет / УНИАН
Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook.
"Гадость среди бела дня совершила обстрелы КПВВ в Станице Луганской. Прилетело пять гранат. Затем начал работать снайпер. В то время на КПВВ работали гражданские, которые пытались отремонтировать его после длительных обстрелов", - отметил он.
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Тука уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, строителей эвакуировали.
Напомним, на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 4 получили ранения.
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