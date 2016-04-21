За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих
12:55, 21 апреля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 4 получили ранения.
4 наших бойца ранены. Это произошло под Авдіївкою / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинских военный не погиб, однако 4 наших бойцов ранены. Это произошло под Авдеевкой", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое украинских военных погибли, 5 получили ранения.
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