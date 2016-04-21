За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинских военный не погиб, однако 4 наших бойцов ранены. Это произошло под Авдеевкой", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое украинских военных погибли, 5 получили ранения.