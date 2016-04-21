За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих

12:55, 21 апреля 2016
Война
292 0

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 4 получили ранения.

Фото УНИАН

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеСилы АТО отбили наступление боевиков в районе Марьинки

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинских военный не погиб, однако 4 наших бойцов ранены. Это произошло под Авдеевкой", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое украинских военных погибли, 5 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter