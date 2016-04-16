Под Донецком замечена танковая рота боевиков

После полуночи под огонь террористов попало Гранитное, в районе села Трудовское замечена танковая рота боевиков.

Об этом сообщает сайт города Мариуполя.

По информации пресс-офицера сектора Ярослава Чепурного, за минувшие сутки количество обстрелов в секторе "Мариуполь" снизилось до 20, а вот их география существенно расширилась.

Наибольшее количество обстрелов наблюдалось в Марьинке и Широкино. Также под вражеский огонь попали населенные пункты Водяное, Березовое, Гранитное, Тарамчук, Павлополь, Новотроицое, Красногоровка и Староигнатовка.

«Противник 6 раз использовал минометы, калибром 82-мм и 3 раза - калибром 120-мм. Особенно досталось Староигнатовке, Красногоровке и Широкино», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что последний обстрел за минувшие сутки произошел с 22.05 до 22.20 по Красногоровке. Боевики применяли 82-мм и 120-мм минометы. Уже после полуночи под огонь из гранатометов попало Гранитное.

«В районе села Трудовское под Донецком у конефермы замечена танковая рота боевиков, что является грубейшим нарушением минских соглашений», - подчеркивается в сообщении