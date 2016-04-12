Разведка установила личность подполковника РФ - руководителя боевиков на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Установлено, что на должности начальника отдела кадров 2 АК (Луганск) ВС РФ с марта 2016 года находится подполковник ВС РФ Степанян Самвел Эдуардович, 02.07.1966 г.р., житель Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГУ разведки продолжает целенаправленно собирать факты участия военнослужащих ВС РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях востока Украины для дальнейшей передачи доказательной базы в определенном порядке в Международный уголовный суд.

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Разведка также продолжает отслеживать дальнейшую деятельность российских военнослужащих на оккупированных территориях Украины и их перемещение после возвращения в Россию.

Информацию о российских военнослужащих, которые подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины, украинская сторона регулярно передает странам-членам ЕС и НАТО, в том числе с целью расширения "санкционного" списка.

В разведке напомнили о неотвратимости наказания за военные преступления, которые не имеют сроков давности, и ответственности, предусмотренной нормами международного и национального уголовного права.