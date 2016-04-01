Разведка разоблачила очередного генерала РФ на Донбассе, который скрыл от руководства потерю БПЛА (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"29 марта командующий 2 АК (Луганск) генерал-майор ВС РФ Никифоров Евгений Валерьевич запретил командиру 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) полковнику ВС РФ Бушуеву сообщить штаб Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО ВС РФ о потере беспилотного летательного аппарата "Гранат-1" российского производства", - говорится в сообщении разведки.

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Отмечается, что такой запрет связан с тем, что полковник ВС РФ Бушуев без согласования с вышестоящим штабом отдал приказ осуществить массированный минометный обстрел передовых позиций сил АТО в районе н.п. Луганское.

Кроме того, стало известно, что потерянный БПЛА использовался для корректировки огня и был сбит украинскими военнослужащими.