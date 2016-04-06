У Кучмы сообщили, что боевики "ЛНР" отказались открывать коридор в Золотом

Об этом cообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

"Украинская сторона поставила вопрос о срыве открытия автомобильного коридора Лисичанск - Золотое – Первомайск – Стаханов представителями отдельных районов Луганской области. КПВВ в Золотом был открыт 31 марта 2016 года в 10:30", - заявила она.

В этой связи пресс-секретарь Кучмы отметила, что именно боевики на оккупированной территории Луганской области регулярно поднимали вопрос открытия этого контрольного пункта въезда-выезда.

"Однако, невзирая на предварительные договоренности, достигнутые как в рамках подгрупп по гуманитарным и экономическим вопросам, так и на заседании Трехсторонней контактной группы, представители отдельных районов Луганской области по неизвестным причинам заблокировали пропуск людей, автотранспорта и гуманитарных грузов", - заявила она.

Таким образом, Олифер отметила, что "подобный подход к решению социально-экономических обостряет гуманитарную ситуацию в регионе. Своего согласия на открытие данного автомобильного коридора представители отдельных районов Луганской области не дали и сегодня".

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Как сообщал УНИАН, автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в районе города Золотое луганской области открылся 31 марта. Однако во второй половине того же дня он был закрыт по распоряжению Луганской областной ВГА совместно с сотрудниками силовых и правоохранительных органов.

"Боевики установили железобетонные блоки и не пропускают людей и автомобили в обоих направлениях. Луганская областная ВГА обратилась к представителям миссии ОБСЕ с просьбой помочь решить вопрос", - сообщил председатель областной госадминистрации Георгий Тука.

Он объяснил это целесообразностью не подвергать людей опасности.