В зону АТО отправили новейшие бронеавтомобили "Козак-2" и модернизированные БТР

13:37, 11 февраля 2016
Война
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На восток Украины отправились 6 новейших бронированных автомобилей «Козак-2» и три модернизированных бронетранспортера.

ББМ

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сегодня с территории Отдельной комендатуры охраны и обеспечения Госпогранслужбы в Киеве для усиления пограничных подразделений на востоке Украины выехала очередная колонна автомобильной бронированной техники.

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Технику пограничное ведомство закупило за бюджетные средства.

В целом в прошлом году для усиления охраны границы было направлено около 600 единиц техники, из которых 100 бронированных автомобилей, которые сейчас используются в зоне АТО.

Ранее генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что новые бронеавтомобили "Дозор-Б" и современные бронетранспортеры БТР-3 поступят украинским военным в зону проведения Антитеррористической операции в середине 2016 года.

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