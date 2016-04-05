В Генштабе отреагировали на заявления боевиков о войне в случае введения полицейской миссии ОБСЕ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

"Безусловно (силы АТО готовы противостоять масштабным атакам боевиков - УНИАН). У нас есть соответствующие планы реагирования на те вызовы, которые могут возникать в рамках выполнения нами задач в рамках АТО. Заявление боевиков в части своей голословны. Безусловно, мы вносим коррективы в планы действий наших вооруженных формирований", - сказал он.

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По его словам, на минувшей неделе проводились масштабные учения.

Селезнев подчеркнул, что в рамках переговорных процессов представителей ведущих стран мира четко заявляют свою проукраинскую позицию. "На сегодняшний день в переговорном процессе абсолютно четко всем понятно, что именно украинская сторона заявляет про конструктивную, адекватную и внятную позицию направленную на мирное урегулирование конфликта", - добавил Селезнев.

Кроме того, он добавил, что украинские военные помогают жителям подконтрольных силам АТО территорий обустроить быт. "Что касаемо тех территорий, которые находятся под контролем сил АТО, то благодаря деятельности военно-гражданских организаций, благодаря деятельности представителей структур ВСУ, оказываем помощь жителям Донбасса. В первую очередь тем жителям, которые находятся вблизи линии разграничения, потому что именно им сложнее всего обустраивать свой быт и обеспечивать свои потребности в полном объеме", - сказал спикер Генштаба.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможно исключительно при улучшении ситуации с безопасностью в регионе, введении полицейской миссии ОБСЕ и передачи под контроль украинской стороны временно неподконтрольного участка государственной границы. При этом глава государства отметил, что намерен поднимать вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе на переговорах в "нормандском формате".

В ответ боевики заявили, что ввод международной полицейской миссии на Донбасс обернется войной.