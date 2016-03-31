В Минобороны объяснили задержание диверсантов на Черниговщине: проникновение в часть было учебным
В рамках проведения стратегических командно-штабных учений "Весенний гром — 2016" на территорию одной из воинских частей Черниговской области была обнаружена условная диверсионная группа, задача которой - проникнуть на военный объект.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Это мероприятие проводилось в условиях, максимально приближенных к реальным, без уведомления руководства воинской части и личного состава.
В ходе проведения указанных действий нарушители были своевременно обнаружены и нейтрализованы. По замыслу учений, нарушители переданы в правоохранительные органы.
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Ранее УНИАН сообщал, что на Черниговщине диверсанты пытались проникнуть в часть Воздушных сил. Военные задержали двоих вооруженных людей, одетых в военную форму.
Через некоторое время при осмотре подступов к технической территории другая группа военных задержала еще двух человек. У них при обыске обнаружены средства военной связи, полевой оптический прибор, а также карта местности.