На Черниговщине диверсанты пытались проникнуть в часть Воздушных сил

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Командир подразделения воинской части Воздушных Сил, которая дислоцируется в Черниговской области заметил людей, которые пытались обойти пост и приблизиться к технической территории.

Читайте такжеВ Авдеевке и Горловке уничтожены 4 российских военных, 6 получили тяжелые ранения - разведка

Военные задержали двух вооруженных людей, одетых в военную форму.

Через некоторое время при осмотре подступов к технической территории другая группа военных задержала еще двух человек. У этих людей при обыске обнаружены средства военной связи, полевой оптический прибор, а также карта местности.

Читайте такжеНа Луганщине диверсанты штурмовали позиции одного из опорных пунктов сил АТО

"Указанные лица были оперативно доставлены в помещение дежурного воинской части для выяснения обстоятельств их пребывания вблизи технической территории и впоследствии переданы сотрудникам правоохранительных органов", - сказано в сообщении Минобороны.