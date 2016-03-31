На Черниговщине диверсанты пытались проникнуть в часть Воздушных сил

11:16, 31 марта 2016
Война
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Неизвестные пытались проникнуть в часть Воздушных сил в Черниговской области. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

Командир подразделения воинской части Воздушных Сил, которая дислоцируется в Черниговской области заметил людей, которые пытались обойти пост и приблизиться к технической территории. 

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Военные задержали двух вооруженных людей, одетых в военную форму.

Через некоторое время при осмотре подступов к технической территории другая группа военных задержала еще двух человек. У этих людей при обыске обнаружены средства военной связи, полевой оптический прибор, а также карта местности.

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"Указанные лица были оперативно доставлены в помещение дежурного воинской части для выяснения обстоятельств их пребывания вблизи технической территории и впоследствии переданы сотрудникам правоохранительных органов", - сказано в сообщении Минобороны. 

Благодаря умелым и решительным действиям лиц суточного наряда и военнослужащих воинской части удалось предотвратить проникновение и совершению возможных разведывательно-диверсионных действий, отметили в ведомстве.
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