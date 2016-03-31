Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО у Авдеевки и на мариупольском направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На донецком направлении боевики 7 раз целились из минометов по рубежам Авдеевки. Огонь калибра 120 и 82 мм был направлен против украинских защитников и вблизи Опытного и Песков. Обстреливая наши позиции враг усложнял ситуацию, используя одновременно еще и артиллерию калибра 122 мм", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, боевики "ЛНР" и "ДНР" применяли минометы против сил АТО и на мариупольском направлении. А именно в Широкино, Павлополе, Талаковке и Гнутово.

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"В Луганской области незаконные вооруженные формирования ограничились провокациями наших воинов из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов крупного калибра в районе Трехизбенки", - отметили в пресс-ценре.

"Несмотря на тактику ведения огня из всех калибров одновременно и повышение интенсивности обстрелов на отдельных участках фронта позиции сил АТО остались неизменными. За указанный период произошло 49 вражеских обстрелов", - подытожили в пресс-центре.